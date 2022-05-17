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Юморист Лукинский дал свой прогноз на бой Папина и Прашовича

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Российский юморист Николай Лукинский, говоря о предстоящем бое между участниками суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — боксерами Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем, — предположил, что сопернику Папина будет очень непросто.

Как заявил Лукинский 17 мая, он видел бои Папина и считает его профессионалом с хорошей подготовкой.

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«Алексей Папин — он известный боксер, и я видел его бои. Не уверен точно в любительской карьере, но всё-таки это человек опытный. Думаю, его сопернику будет по меньшей мере непросто. Леша Папин — хорошо обученный профессиональный боксер с многолетней школой и определенным количеством побед на ринге. Нужно очень постараться, чтобы попытаться у него выиграть», — отметил он.

Комментируя поединок между звездой ММА Брюсом Хлебниковым и боксером Павлом Шульским, Лукинский заявил об уверенности в том, что победу одержит Шульский. По его словам, навыки «Брюса Хлебникова не представляют для бокса никакой угрозы».

«С Хлебниковым мы когда-то пересекались на концертах. Он еще был маленьким мальчиком и тянул там какие-то машины, тяжести поднимал. Но, вы знаете, к боксу это не имеет никакого отношения. А Шульский — мастер спорта по боксу. Тут тоже, я думаю, вне конкуренции. Несмотря на какие-то габариты», — отметил он.

Лукинский также признался, что ему будет интересен и поединок между двукратным олимпийским чемпионом Алексеем Тищенко и Неомаром Серменко. Артист назвал Тищенко «величайшим боксером современности», который к тому же сейчас находится в хорошей форме. Как выяснилось, когда Лукинскому было 18 лет и он учился в Новосибирском институте инженеров водного транспорта, они с Тищенко ходили на занятия к одному тренеру — Анатолию Зубкову.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 27 мая в Омске. Поединки соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

17 мая известный боец ММА Сергей Харитонов заявил «Известиям», что Папин — фаворит в бою против Прашовича. Харитонов подчеркнул, что будет болеть за соотечественника.

16 мая Хлебников записал обращение к Шульскому, предупредив его, что сейчас активно тренируется «доносить свои удары до головы соперника» и уверен, что если у него это получится сделать на турнире в Омске, то Шульский упадет «громко и больно».

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