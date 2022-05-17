Харитонов оценил шансы Папина в бою против Прашовича

Российский боец Алексей Папин — фаворит в бою против черногорца Дилана Прашовича. Об этом 17 мая заявил «Известиям» известный боец ММА Сергей Харитонов.

«Честно говоря, не знаю парня из Черногории, но Алексея всегда вижу в отличной форме, как он выкладывается на тренировках», — отметил спортсмен.

По его мнению, Папин является фаворитом. Харитонов подчеркнул, что будет болеть за соотечественника.

16 мая чемпион России по рукопашному бою Эльдар Кенкерли отметил, что боксер Алексей Папин будет иметь преимущество в бою с черногорцем Диланом Прашовичем и победит нокаутом. По его словам, россиянин находится в хорошей форме.

В тот же день российский боксер Григорий Дрозд отметил, что Прашович станет отличным соперником для Папина. По его словам, Папин возвращается на ринг после перерыва, все надеются, что он залечил ранее полученные травмы.

27 мая в Омске в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 10-раундовый поединок между Алексеем Папиным и и Диланом Прашовичем.

На счету российского боксера 13 побед, 12 из которых были одержаны нокаутом. Его соперник из Черногории также известен как боец-нокаутер с 14 победами на профессиональном ринге, 12 из которых одержаны нокаутом.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA. В тот же вечер пройдет еще один поединок — звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.