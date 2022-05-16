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Боксер Дрозд счел Прашовича отличным соперником для Папина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Черногорец Дилан Прашович станет отличным соперником для российского боксера Алексея Папина. Об этом 16 мая заявил российский боксер Григорий Дрозд.

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По его словам, Папин возвращается на ринг после перерыва, все надеются, что он залечил ранее полученные травмы.

«Все поправилось, здоровье в порядке, и сейчас ему нужно провести бой для возвращения, чтобы почувствовать ринг и вновь войти в кондиции», — отметил спортсмен.

Как добавил Дрозд, Прашович — неплохой боксер, но информации о его поединках с кем-то известным, пока нет. По мнению Дрозда, черногорец «крепкий и стойкий» и является отличным соперником для Папина именно в настоящее время.

«С точки зрения бокса, конечно, это сегодня уровень не его, но учитывая его простой и травмы... Я думаю, что это как раз тот самый боксер, чтобы ему вернуться и почувствовать ринг», — поделился Дрозд мнением.

15 мая боец смешанных единоборств Денис Вильданов, известный также по прозвищу Большой Папа, спрогнозировал, что Алексей Папин нокаутирует черногорского спортсмена. По предположению Большого Папы, Прашович будет искать слабые места соперника «на ногах», а вот Папин благодаря своей собранности сможет выбрать удачный момент и нокаутировать оппонента.

Российский боксер Алексей Бабанин также оценил шансы Папина против Прашовича. Бабанин отметил, что знает россиянина давно и считает его очень опытным спортсменом.

14 мая российский боксер Дмитрий Кудряшов назвал Папина фаворитом в поединке против черногорского боксера Дилана Прашовича, отметив, что предстоящий бой станет для него проверкой.

На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

Бой Папина и Прашовича состоится в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая. Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA. В тот же вечер пройдет еще один поединок — звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.

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