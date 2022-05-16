Кенкерли выразил уверенность в победе Папина над Прашовичем

Российский боксер Алексей Папин будет иметь преимущество в бою с черногорцем Диланом Прашовичем и победит нокаутом. Такое мнение высказал чемпион России по рукопашному бою Эльдар Кенкерли в понедельник, 16 мая.

«Конечно, явный фаворит — это россиянин Алексей. Алексей после простоя вошел в хорошую форму, я видел его тренировки, и поэтому он голодный по своим боям сейчас, я думаю, что досрочно закончится поединок в пользу российского боксера», — рассказал Кенкерли.

Также Кенкерли высказался о рисках, которые ожидают черногорца в поединке с Папиным.

«Я считаю, что Алексей — в данной весовой категории очень опасный боец. Поэтому боксеру из Черногории нужно быть внимательней и постараться не пропустить в начальных раундах жесткий удар от Алексея. Победа за Алексеем нокаутом — мое мнение, в 5–6-м раунде», — поделился Кенкерли.

27 мая в Омске в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 10-раундовый поединок между Алексеем Папиным и и Диланом Прашивичем. На счету российского боксера 13 побед, 12 из которых были одержаны нокаутом. Его соперник из Черногории также известен как боец-нокаутер с 14 победами на профессиональном ринге, 12 из которых одержаны нокаутом.