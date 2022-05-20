Лепс поделился ожиданиями от боя Папина и Прашовича

Заслуженный артист России Григорий Лепс поделился с «Известиями» ожиданиями от предстоящего боя между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем, который пройдет 27 мая в Омске в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Спорт есть спорт. Если люди относятся к этому как к спорту, то это должна быть дружеская атмосфера, потому что никто не говорит об убийстве двух боксеров на ринге. Победит всё равно спорт, победит, я думаю, дружба. Кто победит, покажет время, — тот, кто лучше готов, тот, кто талантливее. Удача имеет значение», — сказал 20 мая артист в беседе с «Известиями».

Лепс подчеркнул, что успехи российских спортсменов важны. По его мнению, в этом даже существует некий политический подтекст гражданской позиции — «надо победить».

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Прогноз на предстоящий бой этой пары дал 17 мая и российский юморист Николай Лукинский. Он предположил, что сопернику Папина будет очень непросто, так как считает его профессионалом с хорошей подготовкой.

В тот же день известный боец ММА Сергей Харитонов заявил «Известиям», что Папин — фаворит в бою против Прашовича. Харитонов подчеркнул, что будет болеть за соотечественника.

16 мая чемпион России по рукопашному бою Эльдар Кенкерли отметил, что Папин будет иметь преимущество в бою с Прашовичем и победит нокаутом.

Помимо этой пары, в предстоящем турнире в соглавном бою на ринге вступят в схватку не менее интересные боксеры: российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников, российский боксер Алексей Тищенко и венесуэлец Нехомар Сермено. Кроме того, специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск и в 01:00 (Омск).