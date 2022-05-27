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Мохнаткин по очкам победил в поединке с Каримовым

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Фото: РЕН ТВ
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Боец Михаил Мохнаткин одержал победу по очкам в поединке против Ислама Каримова. Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит 27 мая в прямом эфире РЕН ТВ.

Главным преимуществом российского спортсмена стала скорость. Отмечается, что Каримов часто пропускал удары соперника. Тем не менее, узбекско-туркменский боец смог продержаться до конца состязания.

Несмотря на то, что Мохнаткину так и не удалось нокаутировать оппонента, судьи единогласно присудили победу именно ему.

Ранее в этот день Ислам Каримов прокомментировал предстоящий бой, отметив, что считает за честь встретиться на ринге с Михаилом Мохнаткиным.

Накануне промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал замену Штыркова бойцом ММА Каримовым в бою с Мохнаткиным. По его словам, спортсмены не смогли договориться о весе, «Иван весит меньше 100 кг, а его соперник — 107–108 кг».

27 мая в Омске начался турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Зрителей ожидает схватка мастера спорта по боксу Павла Шульского и бойца поп-ММА Брюса Хлебникова. А главным боем вечера станет поединок российского боксера Алексея Папина, который находится в шаге от чемпионского титула по версии WBC, и черногорца Дилана Прашовича.

Трансляция на телеканале РЕН ТВ стартовала в 22:00 мск и 01:00 по омскому времени. Специальный гость вечера — музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

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