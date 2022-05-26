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Папин поделился ожиданиями от боя с Прашовичем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец Алексей Папин 26 мая заявил, что поединок с боксером из Черногории Диланом Прашовичем будет ярким.

Отвеченный вызов: Панин и Прашович обещают обойтись без обнимашек
До турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Омске остается три дня

«Я думаю, что бой будет яркий. Потому что Дилан плотно бьющий, любит подраться, правда, любит и пообниматься. Но я надеюсь, клинча будет минимум и будет больше боя», — сказал Папин.

Папин после годичного перерыва из-за травмы впервые выйдет на ринг.

24 мая Папин призвал Прашовича меньше «обниматься» в предстоящем бою. По словам россиянина, его соперник злоупотребляет приемом под названием клинч, когда боец плотно прижимается к оппоненту и «обнимает» его. При этом он назвал Прашовича хорошим боксером.

23 мая черногорский спортсмен заявил, что у него большой опыт в боксе, а также выразил уверенность в своей победе. Папин, в свою очередь, подчеркнул, что зрителей ждет зрелищный бой.

Поединок состоится в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет турнир в прямом эфире в 22:00 по (мск) и 01:00 (Омск).

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