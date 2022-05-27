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Тищенко по очкам победил Сермено на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: РЕН ТВ
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Чемпион мира среди юниоров в любителях, боксер Алексей Тищенко одержал поеду над экс-чемпионом мира по версии WBA венесуэльцем Нехомаром Сермено. Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит 27 мая в Хоккейной академии «Авангард» в Омске, трансляцию ведет РЕН ТВ.

Тищенко легко дался бой, он однозначно превосходил своего возрастного соперника. За весь четырехраундовый поединок Сермено практически ни разу акцентированно не попал по российскому чемпиону.

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Таким образом, россиянин победил единогласным решением судей.

Ранее, 24 мая, во время конференции Тищенко заявил, что многолетний опыт и тактические наработки позволят ему одержать победу над Сермено. По словам спортсмена, он провел хорошие сборы с российской командой.

21 мая Тищенко дал обещание устроить «теплый сибирский прием» Сермено. Он также рассказал, что не настраивается на короткий бой и готов провести все отведенные для поединка раунды. По мнению боксера, он выиграет в схватке досрочно.

Спортивную карьеру Тищенко завершил в 2011 году из-за проблем с позвоночником. В любительской карьере у боксера 81 поединок, из которых лишь восемь закончились поражением.

27 мая в Омске начался турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием турнира станет поединок между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем. Также в соглавном бою на ринге вступят в схватку не менее интересные боксеры: российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников.

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