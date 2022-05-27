Тищенко по очкам победил Сермено на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Чемпион мира среди юниоров в любителях, боксер Алексей Тищенко одержал поеду над экс-чемпионом мира по версии WBA венесуэльцем Нехомаром Сермено. Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит 27 мая в Хоккейной академии «Авангард» в Омске, трансляцию ведет РЕН ТВ.

Тищенко легко дался бой, он однозначно превосходил своего возрастного соперника. За весь четырехраундовый поединок Сермено практически ни разу акцентированно не попал по российскому чемпиону.

Таким образом, россиянин победил единогласным решением судей.

Ранее, 24 мая, во время конференции Тищенко заявил, что многолетний опыт и тактические наработки позволят ему одержать победу над Сермено. По словам спортсмена, он провел хорошие сборы с российской командой.

21 мая Тищенко дал обещание устроить «теплый сибирский прием» Сермено. Он также рассказал, что не настраивается на короткий бой и готов провести все отведенные для поединка раунды. По мнению боксера, он выиграет в схватке досрочно.

Спортивную карьеру Тищенко завершил в 2011 году из-за проблем с позвоночником. В любительской карьере у боксера 81 поединок, из которых лишь восемь закончились поражением.

27 мая в Омске начался турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием турнира станет поединок между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем. Также в соглавном бою на ринге вступят в схватку не менее интересные боксеры: российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников.