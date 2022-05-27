Боксер Алоян поделился ожиданиями от боя Папина с Прашовичем

Боксер Михаил Алоян в пятницу, 27 мая, поделился ожиданием от поединка между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем, который пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб. Суперсерия. Бой за титул РЕН ТВ».

По мнению Алояна, противостояние спортсменов должно стать агрессивным, поскольку оба они постараются идти вперед.

«Алексей у нас очень известный боксер. Я считаю, что у него очень большие шансы, он крутой боксер. Что касается его соперника, я так ознакомился, что боец довольно с сильным ударом, нокаутер, что, я думаю, придаст зрелищности и интереса к этому бою <…> Мне кажется, оба будут идти вперед», — заявил Алоян.

Накануне промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал замену Ивана Штыркова узбекско-туркменским бойцом ММА Исламом Каримовым в бою с Михаилом Мохнаткиным. По его словам, спортсмены не смогли договориться о весе, «Иван весит меньше 100 кг, а его соперник — 107–108 кг».

Также зрителей ожидает схватка мастера спорта по боксу Павла Шульского и бойца поп-ММА Брюса Хлебникова.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 01:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.