Промоутер Хрюнов раскрыл причины отмены боя Мохнаткина со Штырковым

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал замену Ивана «Уральского Халка» Штыркова узбекско-туркменским бойцом ММА Исламом Каримовым в бою с Михаилом Мохнаткиным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 27 мая.

«Продолжаются еще переговоры. Есть расхождение. Насколько я знаю, до сих пор не могут договориться о весе. Иван весит меньше 100 кг, а его соперник — 107–108», — сказал он «Известиям».

Помимо этого, есть коммуникативные противоречия, добавил промоутер.

Хрюнов также рассказал о реакции Мохнаткина на замену соперника.

«Единоборства — эта всегда готовность к какому-то поединку. Это не «я тебя хочу убить». Это «я хочу провести определенные технико-тактические действия и одержать победу», — уточнил он.

Ислам Каримов готовится вылететь в Омск, но намерен уже здесь поговорить со Штырковым.

Ранее в этот день сообщалось, что Штырков отказался выходить на бой в связи с разногласиями с организаторами турнира.

Кроме того, в четверг съемочная группа «Известий» побывала на открытых тренировках призера чемпионата Европы по боевому самбо Михаила Мохнаткина, на котором боец устроил спарринг с партнером.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал «РЕН ТВ» покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 01:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Главным событием боксерского вечера станет бой Алексеея Папина и черногорца Дилана Прашовича. На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

Также на профессиональном ринге дебютирует чемпион мира по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет бывший чемпион мира по версии WBA Нехомар Сермено. Также зрителей ожидает схватка мастера спорта по боксу Павла Шульского и бойца поп-ММА Брюса Хлебникова.