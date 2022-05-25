Путин провел заседание президиума Госсовета. Главное

Президент РФ Владимир Путин в среду, 25 мая, на заседании президиума Госсовета по социальной поддержке граждан сделал ряд заявлений о мерах соцподдержки.

По его словам, абсолютным приоритетом для российских властей является обеспечение благосостояния и качества жизни граждан. Также президент отметил, что динамика экономики РФ лучше, чем прогнозировалась некоторыми экспертами, и такие тенденции необходимо поддерживать. Кроме того, перед правительством стоит задача снизить уровень бедности среди населения.

Повышение прожиточного минимума и МРОТа

Глава государства объявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 15 279 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ будет проиндексирован на 10%. Кроме того, повысят размер прожиточного минимума на 10% — в среднем по стране он составит 13 919 рублей.

Как отметил в свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, повышение минимального размера оплаты труда на 10% позволит увеличить зарплату примерно 4 млн россиян.

Индексация пенсий

Помимо этого российский лидер призвал с 1 июня увеличить на 10% размер пенсий неработающих пенсионеров.

«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — заявил Путин.

Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что в результате индексации средний размер пенсии составит 19 360 рублей.

«Хочу сказать, что ваше сегодняшнее решение по индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста. Это в среднем 1760 рублей — прибавка к пенсии, средний ее размер достигнет 19 360 [рублей]», — сказал Котяков.

Инфляция

Как указал Путин, этот год стал непростым для страны — инфляция превысила 11%, однако в некоторых странах мира она в разы больше. В частности, говоря о продовольственной или энергетической инфляции, президент указал на то, что в других государствах эти показатели «зашкаливают в худшую по сравнению с нами сторону».

По словам российского лидера, власти России должны эффективно реагировать на инфляцию, а также обеспечить по итогам года снижение уровня бедности в стране.

«Но даже в этих условиях еще в начале марта мы ставили перед собой задачу обеспечить по итогам года снижение уровня бедности. <...> Но нужно делать всё возможное для того, чтобы задача, которая перед нами стоит, и в сегодняшних условиях выполнялась. Ясно, что это непросто делать, но нужно к этому стремиться», — подчеркнул Путин.

Снижение безработицы в России

Также глава государства отметил, что безработица в России не растет, а в настоящее время даже снижается, следует поддерживать эту тенденцию.

«Уровень безработицы у нас, слава богу, не растет. По-моему, даже чуть поменьше стал. 4% безработица. Честно говоря, мы не прогнозировали. Исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы. А она снижается. Но нужно этим дорожить и самым внимательным образом анализировать то, что происходит. Поддерживать эту тенденцию», — призвал президент.

Глава Минфина России Антон Силуанов в ходе выступления на заседании сообщил, что предложенные президентом меры потребуют в этом году 600 млрд рублей, а в 2023 году — триллион.

Министр также призвал власти очень осторожно принимать на себя обязательства по социальным расходам в связи с тратами на поддержание боеготовности армии и восстановление Восточной Украины.

«Сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи — это и восстановление экономик новых территорий, и обеспечение боеготовности армии. Нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений. Всё это требует больших денежных затрат», — подчеркнул он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума Государственного совета, в свою очередь, указала на замедление темпов рождаемости в России. При этом она отметила, что в стране выросло на 6,6% число рождений третьих и последующих детей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» указала на то, что принятые Путиным меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране.