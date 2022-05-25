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Путин объявил о повышении прожиточного минимума с 1 июня на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Президент России Владимир Путин объявил о повышении размера прожиточного минимума на 10%. Законопроект вступит в силу с 1 июня.

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«С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тыс. 919 рублей», — отметил глава государства на открытии заседания президиума Госсовета в среду, 25 мая.

Помимо этого Путин заявил, что в приоритете стоит благосостояние россиян.

«Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет — это рост благосостояния и качества жизни граждан», — заявил президент Российской Федерации.

Кроме того, с 1 июня на 10% поднимутся пенсии неработающих пенсионеров. Минтруд заявил, что средний размер пенсии составит 19 360 рублей. А с 1 июля также на 10% будет увеличен минимальный размер оплаты труда — до 15 тыс. 279 рублей в месяц.

9 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил журналистам, что правительство России представило президенту РФ предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он заявил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране. При этом, уточнил министр, есть несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

Как сообщила 6 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, дополнительную индексацию пенсий, социальных выплат и МРОТа произведут автоматически. При этом гражданам не нужно будет писать заявление для индексации, пояснила она.

20 апреля она также уточнила, что индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников должна произойти не позднее II квартала 2022 года. По ее словам, предложение по индексации и сама индексация будут произведены до конца июня.

16 марта Путин сказал, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

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