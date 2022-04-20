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В Госдуме назвали возможный срок индексации пенсий

Депутат Бессараб заявила, что индексация пенсий должна произойти не позднее II квартала 2022 года
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В России индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников должна произойти не позднее II квартала 2022 года. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в среду, 20 апреля.

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По словам парламентария, предложение по индексации и сама индексация будут произведены до конца июня.

«Я могу предположить, что в связи с поручением президента [России Владимира Путина] к 20 апреля правительство подготовит предложение по индексации социальных выплат, пенсий, индексации зарплат для бюджетников», — сказала Бессараб в беседе с Lenta.Ru.

В 2021 году была произведена плановая индексация, в результате которой пенсии были повышены на 8,6%, а военные пенсии увеличились на 12,6% за год. Такое повышение дает основания полагать, что и в этот раз соцвыплаты будут повышены на процент инфляции, отметила парламентарий.

«Все предыдущие поручения президента были именно такого характера — процент повышения был не на установленный, плановый, а на реальный процент инфляции», — заявила она.

Также депутат высказала мнение, что в этом году решение об индексации выплат может быть принято в обход обсуждения в Госдуме.

«Сегодня правительство наделено особыми полномочиями — до конца текущего года принимать такие решения самостоятельно. По этой причине я даже не могу сказать, будет ли это обсуждаться в Госдуме или это решение будет принято в максимально сжатые сроки правительством», — поделилась политик.

14 апреля помощник главы государства Максим Орешкин заявил, что в России готовится индексация пенсий, других социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщается на сайте kp.ru.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы. Кроме того, будут увеличены МРОТ и величина прожиточного минимума, передает RT.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

8 марта президент России выступил с предложением с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Получать деньги начнут уже с мая. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сказал, что размер выплат составит в среднем 6–12 тыс. рублей.

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