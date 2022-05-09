Правительство представило президенту РФ предложение по индексации пенсий

Правительство России представило президенту РФ Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. Об этом 9 мая сообщил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

«Сегодня мы направили свои предложения в аппарат правительства, и оно представило предложения президенту», — сказал он.

По словам министра, такие меры позволят снизить показатель бедности в стране. Котяков уточнил, что существует несколько вариантов параметров дополнительной индексации и ситуация находится под контролем.

Ранее, 6 мая, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказал, что дополнительную индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ произведут автоматически. Она отметила, что россиянам не нужно будет писать заявление для индексации выплаты. Депутат также рассказала, что рост уровня инфляции за I квартал, по данным Росстата, составил 9,95%, и предположила, что «именно на такой уровень, возможно, и будет повышена пенсия».

20 апреля Бессараб также заявила, что индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников должна произойти не позднее II квартала 2022 года. По ее словам, предложение по индексации и сам процесс будут проработаны до конца июня.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».