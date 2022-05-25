Путин предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин призвал с 1 июня увеличить на 10% размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом глава государства заявил в среду, 25 мая, на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — сказал Путин.

Таким образом средний размер пенсии составит 19 360 рублей.

В ходе заседания президент также объявил о повышении с 1 июня прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей. Также проиндексирован на 10% будет МРОТ.

В начале месяца, 9 мая, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщал, что правительство России представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. По словам министра, такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.

В марте глава государства призвал правительство разработать меры повышения МРОТа, прожиточного минимума, пенсий, зарплат бюджетников и предоставить предложения до 20 апреля. Тогда же он заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».