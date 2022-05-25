Путин проводит заседание президиума Госсовета по вопросам соцподдержки граждан. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 25 мая, проводит заседание президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Заседание ранее в этот день анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что вопросы соцподдержки населения всегда были приоритетными для главы государства.

Путин на заседании выступит с вступительной речью. Также ожидаются выступления замглавы Минфина Михаила Котюкова, вице-премьера Татьяны Голиковой и др.