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Года в богатство: проект о реформе пенсий могут внести в ГД до конца июля

Насколько концепция утверждена и будет ли новая накопительная система популярна у граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Законопроект о реформе накопительных пенсий может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии, рассказал «Известиям» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, концептуальных разногласий по документу нет. Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами. Однако источники «Известий» в ЦБ, Госдуме и Минфине сомневаются, что реформа будет проведена в этом году. Эксперты придерживаются такого же мнения: по их словам, еще не время. К тому же граждане не доверяют системе накопления пенсий.

Всё решено

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Проект закона о реформе накопительных пенсий, разработанный Минфином и ЦБ, должен поступить в Госдуму в этом году, заявил Анатолий Аксаков. Он не исключил, что это произойдет уже в весеннюю сессию, то есть до 31 июля. По словам депутата, обсуждения законопроекта проходили, основные разногласия устранены. Планы по налоговым вычетам в размере 6%, софинансированию со стороны государства и страхованию накоплений до 1,4 млн рублей сохраняются.

Идею трансформации этих накоплений в системе обязательного пенсионного страхования активно обсуждали участники профильного сообщества, представители Минфина и ЦБ еще с конца прошлого года, рассказали «Известиям» в пресс-службе «СберНПФ». В настоящее время обсуждения концепции продолжаются. Там считают, что эта инициатива сможет простимулировать интерес граждан к добровольным накоплениям.

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Мы надеемся, что работа по законодательному оформлению этой концепции будет завершена в течение 2022 года. Сейчас профсообщество обсуждает с Минфином и ЦБ общую концепцию идеи, — пояснили в пресс-службе.

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пенсионер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Однако источники «Известий» утверждают, что в 2022-м реформы не будет. Решение по законопроекту еще не принято и, скорее всего, не будет принято в этом году, рассказал собеседник, близкий к Минфину. А что касается сформированных добровольных пенсионных накоплений, на которые был наложен мораторий в 2014 году, то они останутся замороженными. Источник «Известий» в ЦБ также подтвердил, что в этом году реформа накопительных пенсий не произойдет и, как следствие, все ранее замороженные накопления останутся таковыми. То же сказал и источник в Госдуме.

В пресс-службах Минфина и ЦБ не ответили на запросы «Известий». В пресс-службе ПФР воздержались от комментариев.

Справка «Известий»

Разговоры об оживлении системы накопительных пенсий ведутся с 2016 года. Тогда Минфин и ЦБ предложили создать так называемый Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), он предполагал квазидобровольное участие россиян в накопительной пенсии путем перечисления на свой будущий доход до 6% от зарплаты. В 2019 году концепция ИПК трансформировалась в Гарантированный пенсионный план (ГПП). Он предусматривал полностью добровольное участие граждан, однако инициатива о ГПП также не была утверждена.

Еще не время

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил «Известиям», что еще в прошлом созыве рабочей группе и профильным комитетам представлялись разные версии законопроектов о реформе накопительных пенсий, но окончательное решение до сих пор не принято.

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ГД
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Уже много лет действует так называемая заморозка средств пенсионных накоплений, что демонстрирует неэффективность существующей системы. Миллионы наших граждан в свое время выбрали негосударственные пенсионные фонды и хотели бы, чтобы у них формировалась накопительная пенсия. Но этого не происходит, а решение о заморозке только повышает напряженность, — подчеркнул Ярослав Нилов.

Депутат указал на недоверие к пенсионной системе и к негосударственным пенсионным фондам. К тому же, по словам Ярослава Нилова, слишком низкие зарплаты не позволяют гражданам копить на старость.

— Без серьезного стимулирования, без софинансирования, без активной пропаганды, без серьезной перезагрузки имиджа НПФ любые предлагаемые модели будут работать малоэффективно, — считает депутат.

Приоритетными стимулами развития добровольных пенсионных накоплений являются софинансирование со стороны государства, налоговые льготы в виде отдельного вычета, возможности создания накоплений в пользу близких родственников, полагает председатель комитета по стратегии пенсионного рынка НАПФ, председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова. По ее словам, рынок также поддержал инициативу ЦБ о введении системы гарантирования добровольных пенсионных накоплений, близкой по формату к действующей с 2014 года системе гарантирования накопительной части пенсии.

Года в богатство
пенсионный фонд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Запуск системы добровольных пенсионных накоплений возможен в более стабильных экономических и финансовых условиях, когда у населения будет больше доверия к долгосрочным инвестициям, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Однако, по ее словам, даже в этом случае придется преодолевать недоверие, вызванное фактическим провалом прежней попытки создания механизма накопительных пенсий.

— В условиях изоляции от внешних финансовых рынков роль длинных пенсионных денег для российской экономики только возрастает, поэтому правительству рано или поздно придется заняться выстраиванием накопительной системы и созданием стимулов для участия в ней населения, — уверена Ольга Беленькая.

Если фондовый рынок не восстановится, то для государства экономически выгоднее трансформировать пенсионные накопления в страховые баллы, полагает ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. И наоборот, если ребалансировка рынка произойдет успешно, то наиболее рациональным будет перевести систему в добровольный формат и предоставить гражданам право самостоятельно распорядиться этими средствами, считает он.

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