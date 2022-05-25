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Путин заявил о снижении безработицы в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России безработица не растет, а в настоящее время даже снижается, надо поддерживать эту тенденцию. Такое заявление 25 мая сделал президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальной поддержке граждан.

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«Уровень безработицы у нас, слава Богу, не растет. По-моему, даже чуть поменьше стал. Четыре процента безработица. Честно говоря, мы не прогнозировали. Исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы. А она снижается. Но нужно этим дорожить и самым внимательным образом анализировать то, что происходит. Поддерживать эту тенденцию», — сказал он.

20 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России количество зарегистрированных безработных снизилось в период с 9 по 16 мая на 11 тыс. — до 679,1 тыс. человек.

Ранее, 4 мая, глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. В стране порядка 3,1 млн безработных, по словам Котякова, их количество в России не растет. Кроме того, гражданам доступны около 1,9 млн вакансий.

Тогда же Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.

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