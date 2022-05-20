Голикова сообщила о снижении числа безработных в России

В России количество зарегистрированных безработных снизилось в период с 9 по 16 мая на 11 тыс. — до 679,1 тыс. человек. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в пятницу, 20 мая, в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Также мы отмечаем снижение числа работников, находящихся в простое, с 148,9 тыс. до 136,1 тыс. и работников на неполной занятости — с 131 тыс. до 122,5 тыс. человек», — цитирует вице-премьера агентство городских новостей «Москва».

Голикова заявила о необходимости продолжать тщательно анализировать ситуацию, которая складывается на рынке труда, чтобы своевременно принимать профилактические меры.

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Также она отметила, что на портале «Работа России» соискателям доступно более 2 млн предложений. Это почти в три раза больше, чем численность зарегистрированных безработных, передает НСН.

Ранее, 12 мая, глава Министерства экономического развития Максим Решетников прокомментировал обстановку на рынке труда в России. По его словам, ситуация остается стабильной, передает RT.

4 мая глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. На сегодняшний день в стране порядка 3,1 млн безработных, по словам Котякова, их количество в России не растет. Кроме того, гражданам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и на величине прожиточного минимума населения. Позднее, в мае, он подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.