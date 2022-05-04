Путин назвал поддержку рынка труда одной из главных задач правительства

Поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром труда Антоном Котяковым.

По словам главы государства, все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться.

Глава Минтруда, в свою очередь, доложил Путину, что ситуация на рынке труда в РФ стабильная, число безработных на сегодня составляет 3,1 млн и не растет. По его словам, порядка 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости.

Министр отметил, что россиянам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства.

«Если мы обратимся к центрам занятости, то около 675 тысяч наших граждан зарегистрированы как безработные, находятся на учете в центрах занятости. Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, — это 1,9 миллиона вакансий», — сообщил Котяков.

По его мнению, «это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда».

Ранее, 13 апреля, первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что просадка экономики РФ, вызванная санкциями стран Запада, практически не затронула рынок труда. Он добавил, что правительство РФ работает над мерами денежной компенсации для малообеспеченных граждан, пенсионеров, а также для семей с детьми с целью максимального снижения последствий инфляции.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.