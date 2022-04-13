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Белоусов сообщил об отсутствии влияния санкций на рынок труда в России

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Просадка экономики РФ, вызванная санкциями стран Запада, практически не затронула рынок труда. Об этом в среду, 13 апреля, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

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«Один из главных на сегодня рисков — просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — заявил Белоусов, выступая в Совете Федерации.

Он добавил, что правительство РФ работает над мерами денежной компенсации для малообеспеченных граждан, пенсионеров, а также для семей с детьми с целью максимального снижения последствий инфляции.

Кроме того, Белоусов рассказал, что западные страны хотят максимально изолировать Россию от мировой экономики. По его словам, сделать это не получится. Вице-премьер подчеркнул, что «невозможно изолировать Россию — шестую по величине экономику мира — от глобальной экономической системы».

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении экономики РФ не состоялся, финансовая система работает ритмично. Также российский лидер сказал, что рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в вопросе санкций.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 15 марта отметил, что говорить о том, что санкции Запада «сокрушили» экономику России, нельзя. Он сказал, что российская экономика переживает трудности, но вместе с тем подчеркнул, что это одновременно является и возможностью для развития, обновления, достижения большей независимости и налаживания новых производств.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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