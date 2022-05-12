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Решетников заявил о стабильной ситуации на российском рынке труда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Об этом сообщил 12 мая на совещании по экономическим вопросам у президента РФ глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

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«Следующее направление, которому мы уделяем особое внимание, — это мониторинг ситуации на рынке труда. В целом здесь ситуация остается стабильной, она пока развивается по благоприятному сценарию», — заявил он.

Министр добавил, что правительство России разработало дополнительные программы опережающего обучения сотрудников, попавших под риск увольнения.

Решетников рассказал также и о возможности направления таких работников на временные заработки, переобучение или повышение квалификации. Регионам дополнительно выделено на эти цели 39 млрд рублей.

При этом, по информации Росстата, уровень безработицы в РФ в марте сохранился на историческом минимуме — 4,1%.

4 мая глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. На сегодняшний день в стране порядка 3,1 млн безработных, по словам Котякова, их количество в России не растет. Кроме того, гражданам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и на величине прожиточного минимума населения. Позднее, в мае, он подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.

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