В Госдуме прокомментировали принятые Путиным меры по поддержке населения

Принятые президентом России Владимиром Путиным меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как напомнила депутат, ранее в России были увеличены размеры социальных выплат, минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также пенсии военных пенсионеров. Сейчас благодаря принятым мерам в России не будет допущено раскручивание инфляции, удастся оказать поддержку неработающим пенсионерам, а повышение МРОТа коснется большого количества трудящихся россиян.

«Это будет способствовать снижению уровня бедности, с учетом повышения пенсий, с учетом мер по поддержке семей с детьми — всё это отразится на снижении уровня инфляции», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

Бессараб также напомнила, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса Путин принял решение о поддержке населения в виде единовременных выплат ряду граждан. По ее мнению, если в течение будущих периодов инфляция продолжит расти, президентом также будут приняты соответствующие меры.

Ранее в среду Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам призвал с 1 июня увеличить на 10% размер пенсий неработающих пенсионеров. Таким образом, средний размер пенсии составит 19 360 рублей.

В ходе заседания президент также объявил о повышении с 1 июня прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей. Также проиндексирован на 10% будет МРОТ.

Кроме того, глава государства призвал добиться к концу года снижения бедности в стране. Помимо этого, он заявил о снижении безработицы в России.

9 мая министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он заявил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране. При этом, уточнил министр, есть несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

Как сообщила 6 мая Бессараб, дополнительную индексацию пенсий, социальных выплат и МРОТ произведут автоматически. При этом гражданам не нужно будет писать заявление для индексации, пояснила она.

В марте глава государства призвал правительство разработать меры повышения МРОТа, прожиточного минимума, пенсий, зарплат бюджетников и предоставить предложения до 20 апреля. Тогда же он заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».