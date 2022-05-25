Реклама
Прямой эфир
Экономика
Карты «Мир» могут заработать в Египте и Таиланде
Общество
Россиянкам предложили уменьшить срок декрета в обмен на увеличение выплат
Политика
В ГД внесен проект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника
Общество
Путин сообщил об увеличении размера МРОТа в России
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина
Мир
Глава МИД Украины назвал «чрезвычайно плохой» ситуацию в Донбассе для ВСУ
Экономика
Британия выступила против идеи снять санкции с РФ в обмен на вывоз зерна с Украины
Мир
Прокуроры попросили об аресте Додона на 30 дней
Мир
Эксперт рассказала о желании консерваторов сместить Джонсона с поста премьера
Туризм
РДЖ возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией с июня
Мир
Россия не получила от Италии план по урегулированию ситуации на Украине

В Госдуме прокомментировали принятые Путиным меры по поддержке населения

Депутат Госдумы Бессараб: принятые Путиным меры будут способствовать снижению бедности в РФ
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятые президентом России Владимиром Путиным меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Новые детские выплаты, гимн для школьников, повышение пенсий летчикам и шахтерам и другие нововведения

Как напомнила депутат, ранее в России были увеличены размеры социальных выплат, минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также пенсии военных пенсионеров. Сейчас благодаря принятым мерам в России не будет допущено раскручивание инфляции, удастся оказать поддержку неработающим пенсионерам, а повышение МРОТа коснется большого количества трудящихся россиян.

«Это будет способствовать снижению уровня бедности, с учетом повышения пенсий, с учетом мер по поддержке семей с детьми — всё это отразится на снижении уровня инфляции», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

Бессараб также напомнила, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса Путин принял решение о поддержке населения в виде единовременных выплат ряду граждан. По ее мнению, если в течение будущих периодов инфляция продолжит расти, президентом также будут приняты соответствующие меры.

Ранее в среду Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам призвал с 1 июня увеличить на 10% размер пенсий неработающих пенсионеров. Таким образом, средний размер пенсии составит 19 360 рублей.

В ходе заседания президент также объявил о повышении с 1 июня прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей. Также проиндексирован на 10% будет МРОТ.

Кроме того, глава государства призвал добиться к концу года снижения бедности в стране. Помимо этого, он заявил о снижении безработицы в России.

9 мая министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он заявил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране. При этом, уточнил министр, есть несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

Как сообщила 6 мая Бессараб, дополнительную индексацию пенсий, социальных выплат и МРОТ произведут автоматически. При этом гражданам не нужно будет писать заявление для индексации, пояснила она.

В марте глава государства призвал правительство разработать меры повышения МРОТа, прожиточного минимума, пенсий, зарплат бюджетников и предоставить предложения до 20 апреля. Тогда же он заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022