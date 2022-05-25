Путин призвал обеспечить снижение уровня бедности по итогам года

Необходимо обеспечить по итогам года снижение уровня бедности в России. Об этом 25 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что этот год непростой, инфляция превысила 11%, но в некоторых странах мира она в разы больше.

«Но даже в этих условиях еще в начале марта мы ставили перед собой задачу обеспечить по итогам года снижение уровня бедности. <...> Но нужно делать всё возможное для того, чтобы задача, которая перед нами стоит, и в сегодняшних условиях выполнялась. Ясно, что это непросто делать, но нужно к этому стремиться», — сказал он на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Путин также сказал, что власти должны реагировать на инфляцию в России. При этом он отметил, что в целом эта ситуация характерна не только для РФ, но и для очень многих стран в мире сегодня. Он подчеркнул, что, если речь идет о продовольственной или энергетической инфляции, «там вообще всё зашкаливает в худшую по сравнению с нами сторону».

По словам российского лидера, динамика российской экономики лучше, чем прогнозировалась некоторыми экспертами.

Ранее, 17 февраля, Путин назвал борьбу с бедностью важнейшим социальным вопросом, который необходимо решать. По его словам, об этом надо думать постоянно.

До этого, в январе, Путин заявил, что основной задачей на сегодняшний день является выход населения России из бедности. Президент подчеркнул, что социально-экономические проблемы порождают сильное общественное недовольство, а иллюзия того, что эти проблемы можно проигнорировать или «загнать куда-то в угол», чревата серьезными последствиями.