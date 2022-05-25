Путин сообщил об увеличении размера МРОТа в России

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 июня вырастет до 15 279 рублей в месяц. Об этом 25 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

«С 1 июля текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда, до 15 279 рублей в месяц», — сказал он на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Как отметил, в свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, повышение минимального размера оплаты труда на 10% позволит увеличить зарплату примерно 4 млн россиян.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что правительство России согласовало индексацию социальных выплат, таких как минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии, их размер должен вырасти на 10%.

В марте Путин призвал правительство разработать меры повышения МРОТа, прожиточного минимума, пенсий, зарплат бюджетников.

Как сообщила 6 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, дополнительную индексацию пенсий, социальных выплат и МРОТа произведут автоматически. Гражданам не нужно будет писать заявление для индексации, пояснила она.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».