СМИ предрекли США сокрушительное поражение в войне с Китаем за Тайвань

США проиграют в войне с Китаем за Тайвань, к такому мнению пришел обозреватель The Washington Examiner Том Роган в своей публикации 23 мая.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов к участию в защите Тайваня «на случай вторжения».

«Какими бы смелыми ни были слова Байдена, они <…> наталкивают на вопрос о том, готова ли армия страны выдержать настолько суровое испытание?» — задался вопросом автор.

Реклама

Как считает Роган, Китай приложил много усилий для включения Тайваня в сферу своего влияния. В частности, речь идет о инвестициях на протяжении более десяти лет в разработку и развертывание военных систем острова.

«Американские военные и промышленники, за исключением корпуса морской пехоты, не изъявили желания компенсировать эволюцию Народно-освободительной армии (НОАК) в этом направлении», —отметил колумнист.

Он также указал, что по мнению руководства ВМС, авианосцы должны быть центральным звеном при ударных наступательных действиях, несмотря на наличие у Пекина баллистических ракет, способных «мгновенно сокрушить корабли».

Штатам нужно сделать акцент на обширной подводной войне и на ограниченных воздушных операциях, чтобы не потерпеть разгромное поражение, считает журналист.

По его словам, неудача в вероятном конфликте с Китаем будет хуже потери Тайваня, поскольку приведет к переориентации внешней политики многих стран в пользу Пекина.

О готовности Вашингтона защищать Тайвань американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая. По словам Байдена, США готовы оказать Тайваню военную поддержку в случае вторжения на остров. Как разъяснили позднее в Белом доме, слова президента США касались поставок оружия.

8 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить его заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с КНР.

До этого, 2 мая, китайский портал CGTN уличил НАТО в попытках дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. В издании подчеркнули, что НАТО «кричит» о мире и безопасности, но в то же время сбрасывает бомбы на другие страны.

О приверженности Вашингтона позиции против изменений статуса Тайваня заявил президент США Джо Байден в середине марта. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин указал американскому лидеру на тупик в отношениях между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.