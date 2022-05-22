Число заболевших «лихорадкой» в КНДР за сутки увеличилось на 186 тыс. человек

В Северной Корее за прошедшие сутки выявлено более 186 тыс. заболевших так называемой лихорадкой. Об этом в субботу, 22 мая, сообщило агентство ЦТАК.

Как уточняется, один человек скончался.

Власти КНДР на данный момент называет заболевание «неизвестной лихорадкой», но поступающие данные говорят о том, что речь идет о распространении COVID-19.

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В общей сложности заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, обнаружено уже у 2,64 млн человек в Северной Корее. При этом свыше 2,6 млн человек полностью выздоровели, около 580 тыс. проходят лечение.

Сообщается, что смертность в связи с заболеванием сейчас находится в стране на уровне 0,003%. Число умерших от неизвестной болезни за всё время фиксации показателей заболеваемости достигло 67 человек.

21 мая о готовности помочь КНДР в борьбе с распространением заболевания высказались в США. По словам источника агентства Reuters в администрации американского президента Джо Байдена, КНДР из-за распространения заболевания в стране столкнулась с «довольно серьезной ситуацией».

18 мая сообщалось, что Сеул продолжает ждать ответ на предложение медицинской помощи, Северной Корее. Министерство объединения Республики Корея пыталось передать Пхеньяну сообщение с предложением провести переговоры о поставках медикаментов.

19 мая в посольстве РФ в Северной Корее заявили, что у России есть планы по оказанию помощи КНДР, в том числе поставками медикаментов в связи со вспышкой COVID-19 в стране. Эксперт Сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков отметил, что на данный момент создается впечатление, что власти Северной Кореи в целом дают правильную картину масштабов заболевания, хотя в публикуемые цифры не входят те, кто болеет бессимптомно.

Данных об ответе КНДР на эти предложения пока не поступало.

Вспышку заболеваний COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии. По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, это можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии.