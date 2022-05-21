В США заявили о готовности помочь КНДР со вспышкой COVID-19
Власти Соединенных Штатов готовы помочь Северной Корее с ппроблемой распространения коронавируса в республике. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена.
По словам чиновника, КНДР из-за распространения заболевания в стране столкнулась с «довольно серьезной ситуацией».
Источник издания сообщил, что Байден, который в данный момент находится с визитом в Южной Корее, на переговорах с ее лидером Юн Сок Ёлем 21 мая планирует обсудить «угрозу безопасности», исходящую от КНДР.
20 мая северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что число заболевших с подозрением на COVID-19 выросло еще на 263 тыс. человек. Таким образом, всего за неделю с момента признания Северной Кореей факта проникновения в страну коронавируса общее число заболевших им составляет более 2 млн. 241 тыс. человек. Почти 755 тыс. человек находятся на лечении. Число смертей, по официальным данным, составило 65. Почти 1,5 млн. человек выздоровели.
18 мая сообщалось, что КНДР не дала ответа на предложение медицинской помощи, исходящее от Сеула. Министерство объединения Республики Корея пыталось передать Пхеньяну сообщение с предложением провести переговоры о поставках медикаментов.
19 мая в посольстве РФ в Северной Корее заявили, что у России есть планы по оказанию помощи КНДР, в том числе поставками медикаментов в связи со вспышкой COVID-19 в стране. Эксперт сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков отметил, что на данный момент создается впечатление, что власти Северной Кореи в целом дают правильную картину масштабов заболевания, хотя в публикуемые цифры не входят те, кто болеет бессимптомно.
Вспышку заболеваний COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».
До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии. По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, это можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии.