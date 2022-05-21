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Российский поезд с 2400 т гумпомощи прибыл в Донбасс

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Поезд с гуманитарной помощью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Луганскую Народную Республику (ЛНР) 21 мая прибыл поезд из 68 вагонов с 2400 т российской гуманитарной помощи.

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«Поезд помощи Донбассу» организовал Народный фронт вместе с «Российскими железными дорогами» (РЖД). На одну из железнодорожных станций региона приехали вагоны с гуманитарным грузом из разных регионов России, например, из Вологодской и Калужской областей. Состав с нанесенной на таблички надписью «Z. Своих не бросаем» вместе с персоналом железнодорожной станции встречали местные жители, уточняет REGNUM.

В тот же день Минобороны РФ сообщило о доставке гуманитарной помощи в один из населенных пунктов на освобожденной территории ЛНР. Местные жители получили от российских военных продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

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20 мая корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал движение гуманитарной колонны, сопровождаемой боевыми вертолетами в ходе спецоперации по защите населения Донбасса. Выполняя полеты на малых высотах, экипажи вертолетов помогают выявлять диверсионно-разведывательные группы, а также одиночные кочующие минометы.

Ранее, 16 мая, представители общественной организации «Московские суворовцы» передали более 60 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской и Херсонской областей. При содействии Минобороны РФ в эти регионы доставлены предметы первой необходимости, продукты, товары для детей, бытовая химия.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

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