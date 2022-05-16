Московские суворовцы передали гумпомощь жителям освобожденных территорий Украины

Представители общественной организации «Московские суворовцы» передали более 60 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской и Херсонской областей. Об этом 16 мая сообщил председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Отмечается, что при содействии Минобороны РФ в эти регионы доставлены предметы первой необходимости, продукты, товары для детей, бытовая химия.

«Наш народ всегда отличали взаимовыручка и братская помощь оказавшимся в беде. Благодаря простым людям и общественным объединениям мы собрали более 60 т гуманитарной помощи для мирных жителей освобожденных территорий Украины. В течение месяца нам удалось совершить шесть поездок и передать людям необходимую помощь», — сообщил Нестеров.

Он добавил, что московские суворовцы открыли пункт приема гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных городов и сел Украины. Он находится в Доме кадета на улице Гарибальди.

Помимо этого принимаются пожертвования для приобретения товаров первой необходимости, с подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Как уточнил председатель, следующую партию гуманитарной помощи московские суворовцы планируют доставить в ДНР.

Ранее в этот день из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи. Казаки Терского казачьего войска передали продовольствие и предметы первой необходимости мирным жителям населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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