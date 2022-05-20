Корреспондент «Известий» показал сопровождение гуманитарных колонн вертолетами

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал движение гуманитарной колонны, сопровождаемой боевыми вертолетами в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

Ни одна военная, ни одна гуманитарная колонна не отправляется в пункт назначения без прикрытия с воздуха, и для экипажа вертолета порой такая задача очень опасна.

Воздушная боевая машина контролирует дорогу, по которой еще предстоит проехать колонне с военными грузами, медикаментами, гуманитарной помощью для жителей освобожденных городов.

Выполняя полеты на малых высотах, экипажи вертолетов помогают выявлять диверсионно-разведывательные группы, а также одиночные кочующие минометы.

«С воздуха их возможно различить. Обращаем особое внимание на кусты, посадки, внимательно осматриваем с воздуха, при выявлении диверсионных групп открываем огонь на поражение», — отмечает авиастрелок.

У этой эскадрильи сегодня своеобразный юбилей. На конвоирование они вылетают в сотый раз с начала спецоперации. Работа сложная учитывая высоты и скорость. Подниматься выше 50 м нельзя, чтобы не попасть на возможные радары противника.

«У нас три пары глаз, если один не увидел, то остальные увидели. У нас есть бортовой комплекс обороны, который в случае ракетной атаки защитит борт. Для более пущей уверенности выполняем сразу маневры уклонения, чтобы скрыться на предельно малой высоте за разными препятствиями, за деревьями, за холмами, чтобы нас противник в небе не наблюдал», — рассказывает военный летчик Александр.

С воздуха, по сравнению с «вертушками», кажется, что колонна идет медленно, но на самом деле машины едут на высокой скорости. Вскоре колонна и экипаж вертолета благополучно добрались до цели.

Ранее, 15 мая, российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа при сопровождении воинских колонн в ходе спецоперации по защите Донбасса. Как подчеркивалось в заявлении ведомства экипажи вертолетов обеспечивают надежное прикрытие воинских колонн с воздуха. Как заявил снайпер группы огневой поддержки Алексей, военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 выходят на маршруты воздушного патрулирования ежедневно по несколько раз.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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