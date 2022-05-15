МО показало кадры работы группы огневой поддержки армейской авиации ЗВО
Министерство обороны России (МО РФ) опубликовало кадры боевой работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) при сопровождении воинских колонн в ходе спецоперации по защите Донбасса.
«Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают обеспечивать надежное прикрытие воинских колонн с воздуха», — говорится в заявлении военного ведомства.
По данным МО, в ходе полета экипажи ВС РФ разведывают территории и при обнаружении военных объектов, боевой техники, разведывательно-диверсионных групп ВСУ уничтожают их, применяя авиационные средства поражения.
Как заявил снайпер группы огневой поддержки Алексей, военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 выходят на маршруты воздушного патрулирования ежедневно по несколько раз.
«Совершаем в среднем два вылета в день. У нас множество задач. Мы сопровождаем колонны, выявляем диверсионные группы, обеспечиваем огневое прикрытие с вертолета. Конечно же, чувствую ответственность за свою работу», — рассказал военный.
Военное ведомство напомнило, что стрелки групп огневой поддержки армейской авиации сопровождают воинские колонны и гуманитарные грузы по дорогам общего пользования.
«Они прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности», — указали в Минобороны.
Кроме того, добавили в министерстве, зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов.
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