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ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia
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ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia

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Фото: REUTERS/Handout/Latin America News Agency
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила экстренное применение вакцины от коронавирусной инфекции Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics. Об этом сообщается на сайте организации в четверг, 19 мая.

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Convidecia — однокомпонентная вакцина.

В ВОЗ отметили, что эффективность новой вакцины против симптоматической формы COVID-19 составляет 64%, против тяжелой формы — 92%, передает RT.

Ранее в этот день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что через какое-то время в России могут появиться новые штаммы коронавируса, сообщается на сайте kp.ru.

При этом она подчеркнула, что предсказать, насколько они будут заразны и смогут ли вызывать более тяжелое течение заболевания, пока невозможно.

По данным ведомства на 17 мая, 99,24% случаев COVID-19 в России приходится на штамм «Омикрон», а 0,3% — на «Дельту».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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