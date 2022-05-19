ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила экстренное применение вакцины от коронавирусной инфекции Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics. Об этом сообщается на сайте организации в четверг, 19 мая.
Convidecia — однокомпонентная вакцина.
В ВОЗ отметили, что эффективность новой вакцины против симптоматической формы COVID-19 составляет 64%, против тяжелой формы — 92%, передает RT.
Ранее в этот день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что через какое-то время в России могут появиться новые штаммы коронавируса, сообщается на сайте kp.ru.
При этом она подчеркнула, что предсказать, насколько они будут заразны и смогут ли вызывать более тяжелое течение заболевания, пока невозможно.
По данным ведомства на 17 мая, 99,24% случаев COVID-19 в России приходится на штамм «Омикрон», а 0,3% — на «Дельту».
В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».
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