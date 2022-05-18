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МИД России объявил о высылке 27 сотрудников испанских дипмиссий

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В МИД РФ заявили послу Испании Маркосу Гомесу Мартинесу о высылке 27 сотрудников посольства страны в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 18 мая, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

Отмечается, что эти дипломаты объявлены в России персонами нон грата, отмечает телеканал «Звезда». Они должны будут покинуть страну в течение семи дней после вручения ноты послу, уточняет RT.

Соответствующая нота была зачитана в среду послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу в здании МИД РФ на Смоленской площади, куда он предварительно был вызван, пишет НСН.

Таким образом российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на объявление 27 сотрудников российских загранучреждений в Мадриде персонами нон грата, отмечает сайт kp.ru.

Испанскую сторону предупредили, что недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях, пишет REGNUM.

В этот же день стало известно, что в качестве ответной меры из России будут высланы 24 сотрудника итальянской дипмиссии. Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов еще 5 апреля. В итальянском МИДе тогда отмечали, что такое решение принято по соображениям «национальной безопасности».

Также 18 мая в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Франции Москва объявила персонами нон грата 34 сотрудников французских дипломатических учреждений в России, пишет Life.ru. Им дали 14 дней, чтобы выехать за пределы России. Как подчеркнули в российском министерстве, такой шаг Парижа нанес серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству, сообщает телеканал «360».

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.

С начала специальной военной операции по защите Донбасса было выслано порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. В конце апреля замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим, пишет «Москва 24».

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