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Читатели Der Spiegel высказались против вступления Украины в ЕС

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Фото: Global Look press/Markus Mainka
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Жители Германии объяснили, почему Украину не следует принимать в Евросоюз (ЕС). Свое мнение 11 мая высказали читатели журнала Der Spiegel, в ответ на действия некоторых чиновников, которые решили пролоббировать интересы Украины в ЕС.

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«Популистская ерунда! Украине очень далеко до соответствия критериям ЕС. Нужно самым тщательным образом придерживаться установленного процесса принятия в члены», — возмутился пользователь с ником PNA.

«Почему Украина должна стать для нас партнером? Разве поведения (президента Украины Владимира Зеленского. — Ред.) Зеленского, министра иностранных дел, посла, людей, которые приехали сюда и постоянно устраивают демонстрации и создают проблемы, недостаточно? Вы действительно хотите большего в долгосрочной перспективе?» — удивляется другой подписчик.

«Зеленский требует, требует и требует. А ему самому есть, что дать? Я не хочу, чтобы Украина была в ЕС, и совсем не хочу защищаться, когда дело касается Украины. Евросоюзу действительно не нужна такая страна, у него и так хватает других проблем», — пишет пользователь.

«Принять Украину в ЕС? Ведь она станет еще одним получателем субсидий с сомнительной экономической системой», — считает KielerZausel.

«Была причина, по которой Украину когда-то уже не просто не приняли в ЕС; и это совсем не изменилось. Требование и оскорбления, когда что-то идет не по плану, — сразу же. Куда исчезли все деньги, которые Запад годами закачивал в Украину? Осели в карманах олигархов», — напоминает другой подписчик.

Накануне, 10 мая, глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет очень долгим.

Ранее в этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, «Европа пытается обмануть» Киев, если не даст ей статус кандидата в члены Евросоюза, он подчеркнул, что страна такого не потерпит.

30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз и надеется в июне получить ответ.

До этого, 4 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Киеву, который «поможет ей в ее будущем в ЕС». 10 апреля она заявила, что обычно процесс вступления страны в ЕС занимает годы, однако эта ситуация является экстраординарной.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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