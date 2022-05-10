Киев обвинил Европу в попытке обмана и затягивании процесса приема в ЕС

«Европа пытается обмануть» Украину, если не даст ей статус кандидата в члены Евросоюза, Киев такого не потерпит. Об этом 10 мая заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Financial Times.

30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз и надеется в июне получить ответ. Но 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс принятия Украины может занять многие годы.

«Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это терпеть».

Он отметил, что самым важным для Киева является получение в июне статуса кандидата, и тогда уже можно будет «решать остальные вопросы — как, когда и так далее».



5 мая президент Украины Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами его страны для их восстановления. Политик отметил, что это якобы станет историческим примером взаимодействия и партнерства между странами.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Киеву, который «поможет ей в ее будущем в ЕС». По ее словам, этот пакет поможет привлечь инвестиции, провести необходимые реформы и «вымостит Украине дорогу в ее будущем в ЕС». 10 апреля она также заявила, что обычно процесс вступления страны в ЕС занимает годы, однако эта ситуация является экстраординарной.

8 апреля глава ЕК передала Зеленскому опросник, после заполнения которого Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Она пообещала, что процесс рассмотрения займет недели, а не годы, как это происходит обычно.

28 февраля украинский лидер подписал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Киеву статуса страны-кандидата.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.