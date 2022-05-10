В бундестаге оценили перспективы вступления Украины в Евросоюз

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт считает, что процесс вступления Украины в ЕС будет очень долгим.

«Членства в ЕС в краткосрочной перспективе, конечно, не предвидится. Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями», — пояснил он 10 мая журналистам.

Однако отметил, что сейчас Украина может получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС и, по его словам, консервативная партия это решение поддержит. Но сначала Киев должен провести радикальные структурные реформы.

«Скорого вступления мы не видим», — уточнил Добриндт.

Ранее в этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, «Европа пытается обмануть» Киев, если не даст ей статус кандидата в члены Евросоюза, он подчеркнул, что страна такого не потерпит.

30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз и надеется в июне получить ответ.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Киеву, который «поможет ей в ее будущем в ЕС». 10 апреля она заявила, что обычно процесс вступления страны в ЕС занимает годы, однако эта ситуация является экстраординарной.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.