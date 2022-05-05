Прямой эфир
Мир
Россия высылает семь дипломатов Дании
Мир
В Госдуме рассказали о тяжелых переговорах России и Украины
Экономика
Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной
Политика
В Совфеде указали на вину Японии в ухудшении отношений с РФ
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии угроз Западу со стороны Белоруссии
Армия
Минобороны показало ведение огня танками Т-72Б3 по позициям ВСУ в ЛНР
Мир
Испания ожидает запрос от Украины об экстрадиции Шария
Общество
Росздравнадзор сообщил об отсутствии срывов в поставках лекарств в аптеки
Экономика
Аналитик оценил решение «Газпрома» задействовать СП-2 для снабжения регионов РФ
Мир
В Госдуме отреагировали на сведения о переданных Украине разведданных
Мир
Вучич заявил о планах Сербии оставаться военно-нейтральной страной

Моргенштерн не явился в суд по делу о пропаганде наркотиков

Моргенштерн не пришел в суд в Набережных Челнах по делу о пропаганде наркотиков
0
морген
Фото: Global Look Press/Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн не явился на первое заседание в Набережночелнинский городской суд по делу о пропаганде наркотиков. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает телеканал «Татарстан 24».

«В СССР Моргенштерн был бы представителем андерграунда»
Композитор и дирижер Александр Клевицкий — о ценных зернах рэпа, симфонии про XXI век и работе над концертом в коронавирусной больнице

В связи с неявкой артиста суд отложил заседание на 20 мая.

15 апреля стало известно, что Моргенштерн подаст в прокуратуру жалобу на майора полиции из Набережных Челнов, который составил на него два административных протокола о пропаганде наркотиков. Полицейский составил протокол на Моргенштерна из-за татуировки на груди исполнителя с изображением куста каннабиса. Майор посчитал, что такое изображение является пропагандой наркотиков.

Повторное административное дело было возбуждено в отношении артиста 5 апреля. Первое было составлено еще зимой, 9 февраля.

23 ноября 2021 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. По его словам, музыкант вовлекает в эту сферу общения огромное количество представителей молодежи. Следственным комитетом России была проведена проверка роликов Моргенштерна.

Также 19 ноября СК России начал проверку роликов Моргенштерна. Ведомство считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Отмечалось, что под анализ попали контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

В середине апреля 2021 года в отношении Моргенштерна также было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family, после чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022