Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через соцсети

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что российский рэпер Моргенштерн осуществляет продажу наркотиков в социальных сетях. Такое мнение Бастрыкин озвучил во вторник, 23 ноября, на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в Москве.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи», — сказал Бастрыкин.

Бастрыкин также заявил, что властям необходимо уделять внимание воспитанию молодежи, а не только образованию.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что Следственный комитет начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное повдеение.

В отношении Моргенштерна сейчас проводятся четыре проверки. Они касаются контента в TikTok рэпера, а также его видео на YouTube. Проверяют материалы из-за клипа исполнителя на песню Раblо.

До этого, в середине апреля, в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.

До этого, 26 октября, Бастрыкин также поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне победы на предмет возможного нарушения закона. Речь идет об интервью исполнителя с журналисткой Ксенией Собчак. Он заявил, что «вообще не понимает вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад». Наверное, гордиться просто нечем, заявил рэпер.

Ранее, 20 октября, Зюзинский суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Административное дело было возбуждено 26 апреля после проверки интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном на предмет пропаганды наркотиков. Предпосылкой к этому стало обращение волонтеров Лиги безопасного интернета в ГУ МВД по Москве. Организация просила принять меры реагирования, направленные на пресечение нарушений и привлечение к юридической ответственности виновных лиц.