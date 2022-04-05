В отношении Моргенштерна возбудили новое дело о пропаганде наркотиков

Полицейские Набережных Челнов снова возбудили административное дело в отношении российского рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах музыканта, снятых на его песни. Материалы уже переданы в суд, сообщил 5 апреля источник в правоохранительных органах.

Решение о повторном возбуждении дела принято по результатам повторной проверки. Оно расследовалось по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ.

«Факт совершения инкриминируемого деяния подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета. Согласно ее результатам, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю», — цитирует источника ТАСС.

По полицейскому протоколу не поступило ни объяснений, ни замечаний. Административное дело рассмотрит Набережночелнинский городской суд.

«Дело передано судье, но пока оно не назначено к рассмотрению», — уточнила пресс-секретарь суда Алсу Сулейманова.

Адвокат музыканта Сергей Жорин подтвердил, что в отношении его доверителя полиция Набережных Челнов снова вынесла постановление о привлечении к административной ответственности. Изначально заявление поступило в полицию по поводу песен Моргенштерна, но экспертиза не нашла в них пропаганды наркотиков, напомнил адвокат.

«Майор Богданов из Набережных Челнов, который прославился неудачной попыткой привлечения к ответственности за татуировки Моргенштерна, не оставляет попыток наказать рэпера. Вероятно, чтобы ботаническая экспертиза не пропадала», — предположил он.

9 февраля Жорин рассказал о реакции российского рэпера на возбуждение в отношении него административного дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки. По его словам, это не повлияет на возвращение Моргенштерна в Россию. Рэпер воспринял эту новость с улыбкой, сказал Жорин сайту «Газета.Ru».

23 ноября 2021 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. По его словам, музыкант вовлекает в эту сферу общения огромное количество представителей молодежи. Следственным комитетом России была проведена проверка роликов Моргенштерна.

В середине апреля 2021 года в отношении Моргенштерна также было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family, после чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.