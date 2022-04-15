Моргенштерн подаст жалобу на майора, преследующего его из-за тату

Российский рэпер Алишер Моргенштерн подаст в прокуратуру жалобу на майора полиции из Набережных Челнов, который составил на него два административных протокола о пропаганде наркотиков. Об этом заявил «РИА Новости» в пятницу, 15 апреля, адвокат рэпера Сергей Жорин.

Полицейский составил протокол на Моргенштерна из-за татуировки на груди исполнителя с изображением куста каннабиса. Майор посчитал, что такое изображение является пропагандой наркотиков.

«Изначально дело было возбуждено о том, что в тексте песен Моргенштерна имеется пропаганда наркотиков. Полицейский провел экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках», — рассказал собеседник агентства.

Адвокат рэпера подчеркнул, что по поводу татуировок от сотрудника МВД не поступало заявлений или рапортов. Жорин считает, что это связано с желанием майора «хоть за что-то привлечь» к ответственности музыканта.

5 мая запланирован суд по этому делу, который должен пройти в Набережных Челнах. Неизвестно, будет ли присутствовать на заседании рэпер. Сразу после того, как его начали обвинять в пропаганде наркотиков, он уехал из России. По информации ряда СМИ, сейчас Моргенштерн находится в Израиле.

5 апреля сообщалось, что полицейские Набережных Челнов снова возбудили административное дело в отношении российского рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах музыканта, снятых на его песни.

9 февраля Жорин рассказал о реакции российского рэпера на возбуждение в отношении него административного дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки. По его словам, это не повлияет на возвращение Моргенштерна в Россию. Рэпер воспринял эту новость с улыбкой, сказал Жорин

23 ноября 2021 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. По его словам, музыкант вовлекает в эту сферу общения огромное количество представителей молодежи. Следственным комитетом России была проведена проверка роликов Моргенштерна.

В середине апреля 2021 года в отношении Моргенштерна также было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family, после чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.