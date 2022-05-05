Военнослужащие РФ передали около 10 т гумпомощи в поселения ЛНР

Военнослужащие Вооруженных сил РФ продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Луганской Народной Республики (ЛНР). В рамках поддержки населения региона они передали около 10 т продуктов и предметов гигиены муниципальным учреждениям, сообщило 5 мая Минобороны.

«Поставлено продовольствие в один из населенных пунктов, который нуждается в оказании помощи. В состав гуманитарной помощи входит мука, крупа, макароны, тушенка, сгущенка, детское питание, подгузники, гигиенические средства», — рассказал военнослужащий Центрального военного округа (ЦВО) Ринат из сопровождения гумконвоя.

Чтобы оказывать адресную и востребованную помощь населению, военные РФ регулярно собирают заявки в населенных пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания из-за отсутствия средств и обеспечения продовольствием. Среди тех, кто получает продуктовые наборы, преимущественно многодетные семьи.

Гуманитарная помощь беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей. В составе продуктовых наборов — мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай.

В конце апреля российское военные доставили гуманитарную помощь в Херсон. Пункт выдачи был развернут на площади Свободы. Волонтеры помогли военным раздать продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Около тысячи жителей Херсона получили помощь. В первую очередь — граждане пожилого возраста.

27 апреля стало известно, что более 40 т гуманитарной помощи из России было доставлено в Херсон и его окрестности. Уточнялось, что из Республики Крым в регион были доставлены продукты, детское питание, а также товары первой необходимости.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает впечатляющие усилия для решения гуманитарной ситуации в Донбассе.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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