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Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в Херсон

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Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи в Херсон. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что военнослужащие обеспечили безопасность транспортировки груза и его раздачи мирным жителям.

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Пункт выдачи был развернут на площади Свободы. Волонтеры помогли военным раздать продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Около тысячи жителей Херсона получили помощь. В первую очередь — граждане пожилого возраста. В стандартный продуктовый набор входят крупы, сахар, консервация, сгущенное молоко и растительное масло. Женщины с детьми также получили детское питание и подгузники.

Как рассказал один из военнослужащих, зона выдачи гуманитарной помощи является безопасной. По его словам, иногда встречаются люди, которые пытаются провоцировать.

«Редкие случаи попадаются, мы им объясняем спокойно, дружелюбно. Нас в принципе понимают, осознают, что они не правы. Расходимся мирным путем», — отметил он.

Накануне сообщалось, что Россия доставила на Украину почти 16, 5 тыс. т гуманитарной помощи со 2 марта.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что более 40 т гуманитарной помощи из России было доставлено в Херсон и его окрестности. Уточнялось, что из Республики Крым в регион были доставлены продукты, детское питание, а также товары первой необходимости.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает впечатляющие усилия для решения гуманитарной ситуации на Украине.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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