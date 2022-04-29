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Россия доставила на Украину более 16 тыс. т гумпомощи с марта

МО: Россия доставила на Украину более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи с начала марта
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Россия доставила на Украину почти 16, 5 тыс. т гуманитарной помощи со 2 марта. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Начиная со 2 марта РФ на Украину уже доставлено 16 489 т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. А также проведено 933 гуманитарные акции», — рассказал он.

Кроме того, Мизинцев подчеркнул, что в текущую пятницу продолжается проведение семи гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской и Запорожской областях. Там, по его словам, населению передаются 396,8 т предметов первой необходимости и продуктов питания.

27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает впечатляющие усилия для решения гуманитарной ситуации на Украине.

В тот же день Минобороны России сообщило, что в Херсон и его окрестности было доставлено более 40 т гуманитарной помощи из России. Уточнялось, что из Республики Крым в регион были доставлены продукты, детское питание, а также товары первой необходимости.

Накануне пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщила о том, что США не видят свидетельств того, что Москва предпринимает шаги по оказанию гуманитарной помощи украинскому населению. В ответ посол РФ в США Анатолий Антонов порекомендовал американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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