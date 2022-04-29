Антонов опроверг слова Псаки об отсутствии на Украине гумпомощи из РФ

Посол РФ в США Анатолий Антонов опроверг заявления об отсутствии со стороны России шагов по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на Украине.

Таким образом он отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США не видят свидетельств того, что Москва предпринимает шаги по оказанию гуманитарной помощи украинскому населению.

«Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике», — цитирует посла РФ пресс-служба диппредставительства в Telegram-канале.

По словам российского дипломата, благодаря действиям военных РФ с начала спецоперации из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации эвакуировано более 1 млн человек.

Кроме того, ВС России доставили около 16 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, сообщил глава диппредставительства.

Как отметил глава российской дипмиссии, «украинские же власти демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбе своего населения, пренебрегая нормами морали и международного гуманитарного права».

«ВСУ блокируют открываемые российской стороной гумкоридоры. Размещают тяжелые вооружения, оборудуют опорные пункты в домах престарелых и медицинских учреждениях. При этом националисты насильно удерживают мирных граждан и иностранцев, используя их в качестве живого щита. К сожалению, эти факты, несмотря на многочисленные обращения России, по-прежнему игнорируются международными организациями», — заявил Антонов.

27 апреля Минобороны России сообщило, что в Херсон и его окрестности было доставлено более 40 т гуманитарной помощи из России. Уточнялось, что из Республики Крым в регион были доставлены продукты, детское питание, а также товары первой необходимости.

Также в этот день военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь и медикаменты в Луганскую область. Военнослужащие привезли препараты различного назначения: жаропонижающие, для снижения артериального давления, противовоспалительные, обезболивающие и другие средства.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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