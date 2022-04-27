Российские военные доставили в Херсонскую область более 40 т гумпомощи

Более 40 т гуманитарной помощи из России было доставлено в украинский город Херсон и его окрестности, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

По данным военного ведомства, из Республики Крым в регион были доставлены продукты, детское питание, а также товары первой необходимости.

В перевозке грузов участвовали белые КамАЗы МЧС России, безопасность передвижения и сопровождение которых обеспечивали военнослужащие Минобороны России.

«Российскими военнослужащими было осуществлено сопровождение гуманитарной колонны, следующей из Республики Крым в украинский город Херсон. Протяженность маршрута составила более 150 км. Во время движения и сопровождения колонны угрозы безопасности личного состава и груза не было. Данная задача крайне важна, ведь мы обеспечиваем доставку жизненно важных продуктов для мирного населения», — рассказал офицер Вооруженных сил Российской Федерации Илья.

По прибытии в пункт назначения весь гуманитарный груз выгрузили на склад, который также охраняют российские военные. Затем волонтеры сформировали продуктовые наборы и выдали их жителям города Херсона и области.

«За сегодняшний день было выдано шесть мешков, три мешка сахара и порядка 500 продуктовых наборов, включающих в себя тушеную говядину, консервированную рыбу, сгущенное молоко, крупы, рис и подсолнечное масло в объеме полтора литра. Также были выданы подгузники для детей, детские наборы, включающие в себя смеси для разных возрастов», — уточнил офицер Вооруженных сил Российской Федерации Алексей.

Как передали в Минобороны, после проведения гуманитарной акции российские военнослужащие побеседовали с мирными жителями и узнали, сколько продуктов, лекарств и иных вещей первой необходимости требуется еще доставить.

Ранее в этот день военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь и медикаменты в Луганскую область. Медицинский груз был собран администрацией воронежского города Россошь по просьбе жителей луганского села, сообщает Минобороны РФ. Военнослужащие привезли препараты различного назначения: жаропонижающие, для снижения артериального давления, противовоспалительные, обезболивающие и другие средства.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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