Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро

Немецкая энергетическая компания Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро, заявили 29 апреля в пресс-службе концерна.

«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро», — передало «РИА Новости» содержание сообщения.

Также в компании заявили, что Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных механизмах оплаты газа. Кроме того, по этому вопросу проводятся консультации с правительством ФРГ.

27 апреля финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела заявила, что Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.

В тот же день агентство Bloomberg написало, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. При этом четверо из них уже оплатили покупку.

При этом агентство Bloomberg сообщило, что Газпромбанк отклонил несколько платежей за газ Германии и Австрии по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd. (GM&T), даже несмотря на то, что там пытались оплатить топливо с использованием рублевого счета.

Несмотря на то что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, экономисты и эксперты предостерегают правительство от газового эмбарго России, которое обойдется стране в €180 млрд.

23 апреля экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому изолировать РФ на длительный срок как политически, так и экономически невозможно. По его словам, без российских энергоресурсов экономика ФРГ не сможет функционировать, а дома в стране нечем будет отапливать.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 апреля подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.