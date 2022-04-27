«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ для Германии и Австрии

«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ в рублях для Германии и Австрии, сообщает 27 апреля агенство Bloomberg.

«Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd. (GM&T), даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета», — сообщают источники агентства.

По данным издания, GM&T, которая базируется в Лондоне, закупает газ для розничной торговли оружием в Германии и Великобритании. Его отклоненный платеж Газпромбанку является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа к концу 2023 года, по словам одного из людей, знакомых с этим вопросом.

GM&T ранее находилась под руководством российско-государственного производителя газа «Газпром». Германия взяла на себя управление подразделением в начале апреля, чтобы обеспечить поставки газа в страну, и теперь оно рискует быть отвергнутым при новом владельце.

Торговая фирма всё еще пытается обеспечить обработку сделки и ведет переговоры с российской стороной.

27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что компания OMV приняла условия российской стороны об оплате поставляемого газа в рублях.

Позже в этот день заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал это решение разумным.

Кроме того, по словам канцлера, Австрии понадобится несколько лет для того, чтобы отказаться от поставок газа России. Он заявил, Австрия может лишиться своих запасов газа уже через 2,5 месяца в случае прекращения поставок со стороны РФ.

1 апреля глава OMV Альфред Штерн заявил, что отказ от российского газа невозможен, так как это приведет Австрию к серьезными последствиям. Он напомнил, что у Австрии нет выхода к морю и нет доступа к сжиженному газу, поэтому страна находится в сложном положении, но отказаться от российского газа не может.

Германия также зависит от поставок российского газа. Несмотря на то, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, экономисты и эксперты предостерегают правительство от газового эмбарго России, которое обойдется стране в €180 млрд.

23 апреля экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому изолировать РФ на длительный срок как политически, так и экономически невозможно. По его словам, без российских энергоресурсов экономика ФРГ не сможет функционировать, а дома в стране нечем будет отапливать.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Словакия, Венгрия, Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.