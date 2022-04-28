В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказали в пресс-службе Кремля.

«Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в частности, с учетом итогов переговоров в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Условлено о дальнейших контактах», — говорится в сообщении.

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