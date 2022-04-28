Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в организации обмена Ярошенко

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 28 апреля, провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«В ходе телефонных переговоров в четверг президент России Путин поблагодарил президента Эрдогана за обмен Ярошенко и Тревора Рида, который состоялся вчера в Турции при координации и контроле Национальной разведывательной организации», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств, обсудили ситуацию на Украине.

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